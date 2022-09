I leader occidentali chiedono al mondo di schierarsi contro le autocrazie (Di giovedì 22 settembre 2022) Milano. L’Assemblea generale dell’Onu alla sua settantasettesima edizione è diventata un rally delle forze democratiche contro quelle autocratiche, anzi, è diventata il lu... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di giovedì 22 settembre 2022) Milano. L’Assemblea generale dell’Onu alla sua settantasettesima edizione è diventata un rally delle forze democratichequelle autocratiche, anzi, è diventata il lu... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

dania1964 : RT @riannuzziGPC: In altre parole, i leader politici occidentali hanno puntato consapevolmente su scelte che potrebbero portare i nostri pa… - 7hiva : @Gab_Si_ @DiventandoJeeg @rusembitaly Aspetta dimmi se ho capito bene: La Russia che è stata costretta a entrare i… - BarryMehiel : @Palazzo_Chigi State mettendo in pericolo gli italiani, mentre voi “leader occidentali” ve ne state comodamente sed… - nicola_fiore : RT @riannuzziGPC: In altre parole, i leader politici occidentali hanno puntato consapevolmente su scelte che potrebbero portare i nostri pa… - a_lambardi : RT @riannuzziGPC: In altre parole, i leader politici occidentali hanno puntato consapevolmente su scelte che potrebbero portare i nostri pa… -