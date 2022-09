Guerra in Ucraina: all’Onu l’incontro tra Lavrov e il cardinale Parolin (Di giovedì 22 settembre 2022) New York – Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ha incontrato il segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin, a margine dell’Assemblea generale dell’Onu a New York. Lo riporta su Telegram la portavoce del ministero russo, Maria Zakharova, postando una foto della stretta di mano tra i due. “Con l’aumento delle tensioni globali e la retorica che minaccia l’uso di armi nucleari, è più che mai cruciale far entrare in vigore il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (Ctbt)”, le parole pronunciate dal cardinale Segretario di Stato durante il suo intervento alla decima riunione degli Amici del Ctbt, gruppo istituito nel 2002 da Australia, Canada, Finlandia, Germania, Giappone e Paesi Bassi e che ha lavorato per l’entrata in vigore del documento, tenendo riunioni ministeriali ogni anno. Definendo il Ctbt ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 22 settembre 2022) New York – Il ministro degli Esteri russo, Serghei, ha incontrato il segretario di Stato vaticano, Pietro, a margine dell’Assemblea generale dell’Onu a New York. Lo riporta su Telegram la portavoce del ministero russo, Maria Zakharova, postando una foto della stretta di mano tra i due. “Con l’aumento delle tensioni globali e la retorica che minaccia l’uso di armi nucleari, è più che mai cruciale far entrare in vigore il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (Ctbt)”, le parole pronunciate dalSegretario di Stato durante il suo intervento alla decima riunione degli Amici del Ctbt, gruppo istituito nel 2002 da Australia, Canada, Finlandia, Germania, Giappone e Paesi Bassi e che ha lavorato per l’entrata in vigore del documento, tenendo riunioni ministeriali ogni anno. Definendo il Ctbt ...

