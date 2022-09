Guendalina Tavassi pubblica uno scatto “esagerato” in costume I fan esultano… fisico bestiale

GrandeFratello : La Casa di #GFVIP riapre? E allora torna #GFVIPPARTY! ?? Tra gli ospiti di stasera: Alfonso Signorini, Sophie Codego… - back_origin : RT @lalienospacejay: Comunque non vi ho visto parlare di questa cosa ergo ne parlo io: Guendalina Tavassi ha vissuto anni di violenze psico… - vserwave : RT @lalienospacejay: Comunque non vi ho visto parlare di questa cosa ergo ne parlo io: Guendalina Tavassi ha vissuto anni di violenze psico… - chiraix07 : RT @lalienospacejay: Comunque non vi ho visto parlare di questa cosa ergo ne parlo io: Guendalina Tavassi ha vissuto anni di violenze psico… - fabbianorozzang : RT @dea_channel: buongiorno con il sorriso di Guendalina Tavassi ???????? -

Fulvio Fiano per il 'Corriere della Sera'umberto d'aponte 5 Dodici episodi di maltrattamento, lesioni, danneggiamento negli ultimi quattro anni di un matrimonio cominciato nel 2013 e raccontati in una denuncia che è alla ...si è lasciata andare a vere e proprie dichiarazioni choc sul suo ex marito Umberto D'Aponte in ...Guendalina Tavassi, via i vestiti davanti allo specchio: il SELFIE in intimo è indimenticabile. L'influencer continua ad essere esplosiva sui social.La ex gieffina racconta delle violenze e dei maltrattamenti subiti dall'ex marito, scarcerato nel maggio del 2022.