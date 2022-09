GF Vip | Antonino Spinalbese censurato su Belen | Scappavo di casa

redazionerumors : Nella serata di ieri Antonino Spinalbese ha parlato della sua relazione con l'ex, Belen Rodriguez: mentre raccontav… - BITCHYFit : Belen, Antonino Spinalbese fa scattare la censura al GF Vip: “Io scappavo di casa” - infoitcultura : 'Litigavamo e me ne andavo': Antonino parla di Belen, la regia del GF Vip stacca - infoitcultura : Gf Vip 7, Antonino Spinalbese parla di Belen Rodriguez e la regia lo censura - zazoomblog : GF VIP Antonino Spinalbese parla di Belen Rodriguez e viene censurato: ecco cosa ha detto - #Antonino #Spinalbese… -

Le nuove dichiarazioni disui continui litigi con la madre di sua figlia, però, sono state prontamente censurate dalla regia del Gf. Le liti traSpinalbese e Belén In un momento ...La stoccata di Spinalbese a Belen nella Casa del Grande FratelloSpinalbese, ex parrucchiere e ad oggi imprenditore creativo, così come si definisce era inevitabile che all'interno della ...Dopo la censura di Attilio Romita, per le sue pesanti dichiarazioni sulla Regina Elisabetta e sui Reali inglesi, sembrerebbe essersi verificato un caso analogo all'interno della Casa del Grande Fratel ...Antonino Spinalbese racconta dei dettagli inediti sulla sua storia con Belen Rodriguez, ma la regia stacca. Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 come sappiamo c’è anche Antonino Spinalbese, che ...