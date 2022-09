Elezioni: Marcucci, 'faccia tosta Conte a livelli incredibili' (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "La faccia tosta di Giuseppe Conte ha raggiunto livelli oggettivamente incredibili. L'ex Presidente del Consiglio ha totalmente dimenticato decoro istituzionale. Draghi desparecido? È il M5S il massimo responsabile della caduta del governo". Lo afferma il senatore Pd, Andrea Marcucci. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Ladi Giuseppeha raggiuntooggettivamente. L'ex Presidente del Consiglio ha totalmente dimenticato decoro istituzionale. Draghi desparecido? È il M5S il massimo responsabile della caduta del governo". Lo afferma il senatore Pd, Andrea

