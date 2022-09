De Magistris a TPI | “Il primo che tenderà la mano a Putin farà un bel gesto L’Italia esca dalla Nato”

Leggi su tpi

(Di giovedì 22 settembre 2022) De, come sta andando la campagna? «Stiamo avendo dei bei riscontri, sta andando molto forte sui social, siamo contenti». Chi sono quelli di cui è più orgoglioso? «Tutta la squadra, devo dire la verità. Quando organizzi una lista in pochi giorni il rischio dell’errore c’è, invece è proprio una bella lista, in tutta Italia. C’è gente credibile, coerente, pulita, che ha scopi di lotta che vanno dall’antimafia alla lotta alle discriminazioni territoriali, le disuguaglianze, i poveri, la lotta operaia. È una squadra anche molto coesa e diversificata al suo interno e questo è importante anche per il progetto, al di là del risultato di domenica». La inorgoglisce il sostegno di Mélenchon a Unione Popolare? «Non sono operazioni che nascono con una telefonata, sono operazioni costruite negli anni. Loro hanno seguito con grandissimo interesse la rivoluzione napoletana, ...