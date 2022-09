Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip 7: ex fidanzate, cosa fa oggi e perché pesava le corteggiatrici a Uomini e Donne (Di giovedì 22 settembre 2022) Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip 7. Nato a Verona il 4 luglio 1990, il padre è Gianni Dal Moro, deputato del PD, la mamma invece è una imprenditrice ma di lei non si conosce molto. Legatissimo alla sorella minore Michela e passionato di sport, l’ex tronista di Uomini e Donne è già destinato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 22 settembre 2022)DalalVip 7. Nato a Verona il 4 luglio 1990, il padre è Gianni Dal, deputato del PD, la mamma invece è una imprenditrice ma di lei non si conosce molto. Legatissimo alla sorella minore Michela e passionato di sport, l’ex tronista diè già destinato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

nonmigiudicarmi : per caso ci sono bilance nella casa? no perché daniele dal moro chiede per un’amica #gfvip - trashtvaddicted : RT @alenonesiste: MA SERIAMENTE DANIELE DAL MORO TRONISTA? VI MERITATE IL 2% DI SHARE #uominiedonne - trashtvaddicted : RT @Viperissima_: Daniele dal Moro & Co. talmente alla ricerca dell'amore che è bastata una pandemia mondiale per essere silurati dalla red… - zazoomblog : Chi è Daniele Dal Moro del GF Vip: dal papà politico nel Pd a Uomini e Donne - #Daniele #politico #Uomini #Donne - telodogratis : Chi è Daniele Dal Moro del GF Vip: dal papà politico nel Pd a Uomini e Donne -