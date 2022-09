Covid oggi Toscana, 1.045 contagi e 10 morti: bollettini 22 settembre (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 1.045 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi, 22 settembre 2022, in Toscana: 176 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 869 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia salgono dunque a 1.394.215. Al momento risultano 81.120 positivi, +0,3% rispetto a ieri. Di questi 156 (1 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 5 (2 in più) si trovano in terapia intensiva. La lista dei decessi si aggiorna con 10 nuovi decessi: 5 uomini e 5 donne con un’età media di 83,6 anni. Dall’ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 895 tamponi molecolari e 7.334 tamponi antigenici rapidi: di questi il 12,7% è risultato positivo. Sono invece 1.701 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 61,4% di questi ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 1.045 i nuovi casi di-19 registrati, 222022, in: 176 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 869 con test rapido. Il numero deiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia salgono dunque a 1.394.215. Al momento risultano 81.120 positivi, +0,3% rispetto a ieri. Di questi 156 (1 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 5 (2 in più) si trovano in terapia intensiva. La lista dei decessi si aggiorna con 10 nuovi decessi: 5 uomini e 5 donne con un’età media di 83,6 anni. Dall’ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 895 tamponi molecolari e 7.334 tamponi antigenici rapidi: di questi il 12,7% è risultato positivo. Sono invece 1.701 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 61,4% di questi ...

LaVeritaWeb : Mentre molti Paesi le hanno abolite, la mania di Speranza per le quarantene si abbatte sugli elettori. Da oggi, i p… - meb : Nei mercati di Val Melaina e Talenti: una delle nostre priorità è stare accanto a chi dopo il Covid si trova oggi a… - GiovaQuez : La commissione tecnica scientifica dell'Aifa ha dato oggi il via libera al vaccino anti covid adattato contro le so… - max64_mx : RT @LaVeritaWeb: Mentre molti Paesi le hanno abolite, la mania di Speranza per le quarantene si abbatte sugli elettori. Da oggi, i positivi… - novasocialnews : Covid oggi Toscana, 1.045 contagi e 10 morti: bollettini 22 settembre -