Cosa vuole fare Giorgia Meloni con l’aborto (Di giovedì 22 settembre 2022) Dice di non voler abolire né modificare la 194, ma per limitare l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza non ce n'è bisogno Leggi su ilpost (Di giovedì 22 settembre 2022) Dice di non voler abolire né modificare la 194, ma per limitare l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza non ce n'è bisogno

gparagone : L'emergenza #COVID ci ha insegnato cosa vuole dire non avere una Sanità pubblica efficiente al 100%.… - christianrocca : La cosa che non si vuole capire è che esiste anche chi vota qualcuno perché lo preferisce agli altri, e che per que… - gvitoli : @dino_andreani La Meloni sa cosa vuole. Conte non sa cosa vuole. - Biagiothai : @vcrxxy1234 Asuacuggina! Ma Ve le sognate la notte Ho un collega che vive a Mosca e mi ha detto che è tutto normale… - InfinitoIsacco : RT @Nihal884: @manu01111 @ClaBacchio @di_reddito Sta cosa non la vuole capire nessuno che i soldi del RDC non sono cumulabili quindi vanno… -