Cosa promette la rivalità fra Sinner e Alcaraz

(Di giovedì 22 settembre 2022) ?«Probabilmentee Carlos potrebbero dominare il Tour per i prossimi dieci anni» ha detto Juan Carlos Ferrero, ex numero uno del mondo e allenatore di, ma non è un pensiero così originale. Non c’è oggi appassionato o commentatore che non preveda lacome quella che nei prossimi anni definirà il mondo del tennis, nel solco di Federer-Nadal, Nadal-Djokovic, Agassi-Sampras e così via. Vedendo le loro sfide è difficile non pensarlo.hanno dato vita nei loro tre incontri stagionali a partite memorabili. L’ultima sfida dello US Open è stata considerata, per acclamazione popolare, una delle più belle partite dal 2000 in poi senza i Big-3 in campo. Un duello di cinque ore e un quarto in cui i due tennisti hanno mantenuto ...