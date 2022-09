Centrodestra unito in piazza a Roma per chiusura campagna, ma nella coalizione restano differenze e distinguo (Di giovedì 22 settembre 2022) - 'Siamo a fianco degli Usa', dice Giorgia Meloni, mentre Berlusconi oggi è comprensivo verso Putin e Salvini dice sì alle sanzioni a Mosca a patto che ci sia un aiuto dall'Ue Leggi su tg.la7 (Di giovedì 22 settembre 2022) - 'Siamo a fianco degli Usa', dice Giorgia Meloni, mentre Berlusconi oggi è comprensivo verso Putin e Salvini dice sì alle sanzioni a Mosca a patto che ci sia un aiuto dall'Ue

Giorgiolaporta : In bocca al lupo al mio #centrodestra unito. Cercheranno di farvi litigare, infangare, separare, perché uniti siete… - berlusconi : Mi avete accolto in tantissimi a Roma e, lo ammetto, mi sono emozionato. Come ho sempre fatto, metterò il mio impe… - FratellidItalia : ?? Ci vediamo a Roma (#PiazzaDelPopolo) ore 17.30. Manifestazione del #centrodestra unito - MuceliAlessio : RT @MuceliAlessio: Siamo pronti a governare con il centrodestra unito. Il 25 settembre vota @FratellidItalia - Italianodoc66 : @Luca__Pagani @Quirinale Beh se il centrodestra unito avrà una maggioranza solida, stavolta penso che neanche il Pd… -