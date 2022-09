(Di giovedì 22 settembre 2022)sono impegnati su un progetto per lo sviluppo di celle die pacchi batterie per veicoli elettrici (BEV) e ibridi con sistemi di celle a combustibile (FCHEV).

Anicecom : Progetto #CELERITAS: #Castrol e #SprintPower insieme per sviluppare soluzioni di #ricarica #ultraveloce per… -

QN Motori

Power sono impegnati su un progetto per lo sviluppo di celle di ricarica ultraveloce e pacchi batterie per veicoli elettrici (BEV) e ibridi con sistemi di celle a combustibile (FCHEV).... nel 1980, al volante di un'AlfasudGruppo 1, qualificandosi in quinta posizione. Nel 1983 ... Maserati,, Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Abarth, Kia, Toyota, Hyundai, Sagres 0.0%, Cauny, Hot ... Castrol e Sprint Power sviluppano moduli di batteria con ricarica ultra-veloce per auto elettriche e ibride Castrol e Sprint Power sono impegnati su un progetto per lo sviluppo di celle di ricarica ultraveloce e pacchi batterie per veicoli elettrici (BEV) e ibridi con sistemi di celle a combustibile (FCHEV) ...