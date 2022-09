Caso Lévy, Il Cavallo e la Torre «ha violato la par condicio». Agcom ordina a Damilano un messaggio di scuse in puntata (Di giovedì 22 settembre 2022) Lévy e Damilano - Il Cavallo e la Torre Il Cavallo e la Torre “ha violato i principi di correttezza e imparzialità sanciti dalle disposizioni in materia di par condicio“. Lo ha deciso l’Agcom, in merito alla discussa puntata di lunedì 19 settembre della striscia informativa che Marco Damilano conduce ogni sera su Rai 3. L’ospitata del filosofo francese Bernard-Henri Lévy ha infatti mandato su tutte le furie il centrodestra. Lo studioso, nel suo intervento, ha parlato apertamente del pericolo di un ritorno al fascismo con la vittoria alle Elezioni di Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Dai partiti accusati si è sollevato un polverone contro la Rai, tra chi ha chiesto le dimissioni ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 22 settembre 2022)- Ile laIle la“hai principi di correttezza e imparzialità sanciti dalle disposizioni in materia di par“. Lo ha deciso l’, in merito alla discussadi lunedì 19 settembre della striscia informativa che Marcoconduce ogni sera su Rai 3. L’ospitata del filosofo francese Bernard-Henriha infatti mandato su tutte le furie il centrodestra. Lo studioso, nel suo intervento, ha parlato apertamente del pericolo di un ritorno al fascismo con la vittoria alle Elezioni di Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Dai partiti accusati si è sollevato un polverone contro la Rai, tra chi ha chiesto le dimissioni ...

fabiofabbretti : Caso Lévy, #IlCavalloELaTorre «ha violato la par condicio». Agcom ordina a Damilano un messaggio di scuse in apertu… - assaloni : RT @laperlaneranera: Caso Damilano, putiferio in Rai e insurrezione dell'Usigrai. Sbotta pure Meloni Ospite Bernard-Henri Lévy? Quello ch… - ElettoreC : RT @Michele_Arnese: Se capisco bene, s'avanza un altro martire della tv (Marco Damilano) per la libera informazione e il rutto politico lib… - RobertaLeone : RT @Michele_Anzaldi: Caso Rai-Lévy, Anzaldi: 'Damilano ha fatto semplicemente il giornalista' - robertomenia : RT @tempoweb: Caso #Damilano, putiferio in #Rai e insurrezione dell’#Usigrai. Sbotta pure #Meloni #tv #rai3 #fratelliditalia #elezioni #lev… -