Calcio, Paolo Nicolato: “Per quanto visto mi soddisfa di più questa sconfitta di altre vittorie” (Di giovedì 22 settembre 2022) La Nazionale italiana Under 21 di Calcio ha affrontato a Pescara l’Inghilterra in un match amichevole in vista degli Europei di categoria, che si giocheranno a fine stagione: è arrivata per gli azzurrini una sconfitta per 0-2, a causa della doppietta di Brewster tra il 3? ed il 5?. Così il CT degli azzurrini, Paolo Nicolato, a fine gara ai microfoni di Rai Sport: “Fa parte dello sport, abbiamo preso due gol in pochissimo tempo, abbiamo giocato contro una squadra molto forte, che ha un passo importante e ci fa pagare gli errori a caro prezzo“. I dettagli fanno la differenza in contesti di questo tipo: “Una partita che va soppesata bene, la squadra mi è piaciuta molto sia in fase di possesso che di non possesso. La differenza a questo livello la fanno gli ultimi trenta metri, loro hanno tirato quattro volte ed hanno ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 settembre 2022) La Nazionale italiana Under 21 diha affrontato a Pescara l’Inghilterra in un match amichevole in vista degli Europei di categoria, che si giocheranno a fine stagione: è arrivata per gli azzurrini unaper 0-2, a causa della doppietta di Brewster tra il 3? ed il 5?. Così il CT degli azzurrini,, a fine gara ai microfoni di Rai Sport: “Fa parte dello sport, abbiamo preso due gol in pochissimo tempo, abbiamo giocato contro una squadra molto forte, che ha un passo importante e ci fa pagare gli errori a caro prezzo“. I dettagli fanno la differenza in contesti di questo tipo: “Una partita che va soppesata bene, la squadra mi è piaciuta molto sia in fase di possesso che di non possesso. La differenza a questo livello la fanno gli ultimi trenta metri, loro hanno tirato quattro volte ed hanno ...

