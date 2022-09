Bonus Pensionati da 150€: anche sulla reversibilità? (Di giovedì 22 settembre 2022) Il decreto Aiuti ter prevede un sostegno per la terza età si tratta del nuovo Bonus 150 euro Pensionati. Non si tratterà di niente di molto diverso dal Bonus 200 euro in quanto presenta molte caratteristiche simili. anche il Bonus 150 Pensionati verrà pagato direttamente dall’Istituti nazionale di previdenza sociale sul cedolino pensione, si tratta di un beneficio una tabum e non verrà calcolato nell’Isee oltre ad essere esente da Irpef. Si tratta di un aiuto che dovrebbe essere corrisposto ai Pensionati entro novembre di quest’anno e ne hanno diritto coloro che sono titolari di un trattamento pensionistico o di un assegno sociale oppure di un assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti e titolari di indennità di accompagnamento. anche in questo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 settembre 2022) Il decreto Aiuti ter prevede un sostegno per la terza età si tratta del nuovo150 euro. Non si tratterà di niente di molto diverso dal200 euro in quanto presenta molte caratteristiche simili.il150verrà pagato direttamente dall’Istituti nazionale di previdenza sociale sul cedolino pensione, si tratta di un beneficio una tabum e non verrà calcolato nell’Isee oltre ad essere esente da Irpef. Si tratta di un aiuto che dovrebbe essere corrisposto aientro novembre di quest’anno e ne hanno diritto coloro che sono titolari di un trattamento pensionistico o di un assegno sociale oppure di un assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti e titolari di indennità di accompagnamento.in questo ...

