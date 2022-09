L'Eco di Bergamo

Altra vittoria coi minimi scarti dellanell'amichevole con Lumezzane, mercoledì sera al Centro sportivo Italcementi, di via Statuto. 71 - 70 il verdetto finale. Va continuamente ricordato che la nuova stagione si preannuncia sotto l'...Infine l'instancabile Galluzzo, come preannunciato, si è incontrato a PalaFrizzoni con il sindaco Giorgio Gori al quale è stato richiesto di rimanere istituzionalmentealla.. BB14, vicino l'avvio di campionato: battuto Lumezzane in amichevole Altra vittoria coi minimi scarti della BB14 nell’amichevole con Lumezzane, mercoledì sera al Centro sportivo Italcementi, di via Statuto. 71-70 il verdetto finale. Va continuamente ricordato che la ...Con il debutto stagionale in campionato sempre più vicino (a Padova sul campo dell’Unione sabato 1° ottobre alle 20.30), BB14 coglie l’occasione per confermare ...