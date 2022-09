Arisa, il vestito non tiene tutta quella roba: le conseguenze bollenti (Di giovedì 22 settembre 2022) Arisa è una donna con una bellezza ineguagliabile; con i suoi post riesce a mandare letteralmente in tilt il mondo del web. Nel parlare di Arisa non possiamo non iniziare dall’aspetto sentimentale e, da questo punto di vista, bisogna sottolineare quanto successo con Vito Coppola. I due, conosciutisi a Ballando con le stelle, hanno mostrato fin da subito un certo feeling; la loro è stata una relazione che ha vissuti di molti alti e bassi. InstagramLa storia sembrava andare a gonfie vele considerando come i due erano stati visti in occasione dell’ultima finale di coppa Italia vinta dall’Inter, ai tempi supplementari, ai danni della Juventus. Prima che l’arbitro fischiasse il calcio d’inizio, Arisa si è esibita andando a cantare l’inno di Mameli. Non sono andate sempre perfettamente le cose tra loro; bisogna sottolineare come, secondo ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 22 settembre 2022)è una donna con una bellezza ineguagliabile; con i suoi post riesce a mandare letteralmente in tilt il mondo del web. Nel parlare dinon possiamo non iniziare dall’aspetto sentimentale e, da questo punto di vista, bisogna sottolineare quanto successo con Vito Coppola. I due, conosciutisi a Ballando con le stelle, hanno mostrato fin da subito un certo feeling; la loro è stata una relazione che ha vissuti di molti alti e bassi. InstagramLa storia sembrava andare a gonfie vele considerando come i due erano stati visti in occasione dell’ultima finale di coppa Italia vinta dall’Inter, ai tempi supplementari, ai danni della Juventus. Prima che l’arbitro fischiasse il calcio d’inizio,si è esibita andando a cantare l’inno di Mameli. Non sono andate sempre perfettamente le cose tra loro; bisogna sottolineare come, secondo ...

Malcontenta1 : Arisa che solo perché ha i capelli lunghi e biondo ed è vestito di nero pensa abbia ascoltato metal benvenuti nell'… - Carbonio_14 : ARISA impazzisce sui social Il vestito scivola Forme giunoniche in mostra Come mammà l'ha fatta I fan in delirio *C… -