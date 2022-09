Antonino Spinalbese racconta dettagli sulla storia con Belen | la regia stacca

(Di giovedì 22 settembre 2022) Le parole diTra i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 come sappiamo c’è anche, che pochi giorni fa ha varcato la porta rossa. In queste ore però il parrucchiere è già finito al centro dell’attenzione mediatica. Mentre chiacchierava con Charlie Gnocchi infatti,ha svelato perché è finita la sua L'articolo proviene da Novella 2000.

Come reagirà quando scoprirà tutta la verità Altra situazione critica trae Ginevra Lamborghini : l'ex di Belen Rodriguez si è fatto avanti e la cantante ha annunciato di essere ...... Antonella Fiordelisi, Charlie Gnocchi, Ginevra Lamborghini, Sara Manfuso, Nikita Pelizon, Amaurys Perez, Cristina Quaranta, Attilio Romita, Patrizia Rossetti, Luca Salatino,. Ma ...Antonino Spinalbese racconta dei dettagli inediti sulla sua storia con Belen Rodriguez, ma la regia stacca. Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 come sappiamo c’è anche Antonino Spinalbese, che ...Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese: «Non c'entravo niente con Belen. E lei non c'entrava con me». Le parole del concorrente.