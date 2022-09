WWE | Calano anche gli ascolti di NXT questa settimana | ma i numeri sono buoni

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 21 settembre 2022) La scorsa notte è andata in onda la puntatale di NXT 2.0 su USA Network. La puntata, per quanto riguarda i dati sugli, ha fatto registrare un totale di 688.000 spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.15.comunqueLo show rispetto allaprecedente ha fatto registrare un calo negli, ma comunque idello show si mantengono su risultati più chea conferma del trend dell’ultimo periodo. NXT si è classificato al settimo posto della classifica dei 150 show via cavo della serata. WWE NXT last night on USA Network (8-10:08pm):688,000 viewersP18-49 rating: 0.15#7 cable original in P18-49 pic.twitter.com/980eqsveHc— Brandon Thurston (@BrandonThurston) September 21, ...