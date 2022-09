Uomini e Donne | lutto per un celebre volto | il triste annuncio poco fa

Leggi su inews24

(Di mercoledì 21 settembre 2022)per una ex coppia di di. Infatti i due poche ore fa hanno dato l’: cos’è successo. Sono ore tristi per una ex coppia di. Poche ore fa, infatti, i due amati hanno dato l’ultimo saluto ad un loro carissimo e simpaticissimo amico: il post pubblicato su Instagram. L'articolo proviene da Inews24.it.