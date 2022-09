Ultime Notizie – Mobilitazione Russia, “su Google picco domande su come rompersi un braccio” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Le ricerche su Google di “come rompersi un braccio” hanno registrato un picco dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato una parziale Mobilitazione dei riservisti per andare a combattere in Ucraina. Lo fa notare su Twitter il politologo Ian Bremmer, allegando un eloquente grafico. Molti giovani che temono di essere richiamati potrebbero cercare di sfuggire così all’arruolamento. Già ieri sera, quando è stato annunciato il discorso di Putin, la domanda “come lasciare la Russia?” era la ricerca numero uno su Google da parte dei russi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 21 settembre 2022) Le ricerche sudi “un” hanno registrato undopo che il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato una parzialedei riservisti per andare a combattere in Ucraina. Lo fa notare su Twitter il politologo Ian Bremmer, allegando un eloquente grafico. Molti giovani che temono di essere richiamati potrebbero cercare di sfuggire così all’arruolamento. Già ieri sera, quando è stato annunciato il discorso di Putin, la domanda “lasciare la?” era la ricerca numero uno suda parte dei russi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

