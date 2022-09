Ultime Notizie – Elezioni 2022, Salvini: “Subito scostamento bilancio”. Meloni frena (Di mercoledì 21 settembre 2022) Salvini e Meloni ancora divisi sullo scostamento di bilancio. A pochi giorni dalle Elezioni del 25 settembre, Salvini torna a ribadire che “chi dice che possiamo aspettare due, tre mesi sbaglia. Questo vale per Fdi e per il Pd. E’ una emergenza nazionale”. “Pare che ci si possa riconvocare anche dopo le Elezioni perché questo governo fino a fine ottobre resta in carica. Mi rifiuto di pensare che un economista attento come Draghi non colga i segnali di sofferenza che arrivano dalle fabbriche, dai negozi, dagli artigiani. Qui 1.350 panifici sono a rischio di chiusura. Qui non rischiano solo le grandi imprese, rischiano tutti. Parlarne fra due mesi significa mettere oggettivamente a rischio il sistema produttivo”, sottolinea il leader della Lega a Radio 24. Ma per ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 21 settembre 2022)ancora divisi sullodi. A pochi giorni dalledel 25 settembre,torna a ribadire che “chi dice che possiamo aspettare due, tre mesi sbaglia. Questo vale per Fdi e per il Pd. E’ una emergenza nazionale”. “Pare che ci si possa riconvocare anche dopo leperché questo governo fino a fine ottobre resta in carica. Mi rifiuto di pensare che un economista attento come Draghi non colga i segnali di sofferenza che arrivano dalle fabbriche, dai negozi, dagli artigiani. Qui 1.350 panifici sono a rischio di chiusura. Qui non rischiano solo le grandi imprese, rischiano tutti. Parlarne fra due mesi significa mettere oggettivamente a rischio il sistema produttivo”, sottolinea il leader della Lega a Radio 24. Ma per ...

