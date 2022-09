Ultime Notizie – Elezioni 2022, Letta: “Meglio pisano col bus che fiorentino coi jet…” (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Sono stato preso in giro per il bus elettrico: Meglio un pisano che gira con il bus elettrico in campagna elettorale rispetto a un fiorentino che la fa con i jet privati…”. Così Enrico Letta ad un’iniziativa elettorale a Livorno lancia una stoccata al leader di Iv Matteo Renzi. Il segretario Pd ne ha anche per gli altri ‘competitor’: “Avete mai sentito Meloni e Salvini fare un ragionamento sull’ambiente che abbia un minimo di concretezza”? Quanto all’esito del voto “non c’è nessun destino che è già scritto. Vogliono far passare l’idea che tutto è già scritto. Non è così – afferma il leader dem -. Domenica ci saranno molte sorprese“. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Sono stato preso in giro per il bus elettrico:unche gira con il bus elettrico in campagna elettorale rispetto a unche la fa con i jet privati…”. Così Enricoad un’iniziativa elettorale a Livorno lancia una stoccata al leader di Iv Matteo Renzi. Il segretario Pd ne ha anche per gli altri ‘competitor’: “Avete mai sentito Meloni e Salvini fare un ragionamento sull’ambiente che abbia un minimo di concretezza”? Quanto all’esito del voto “non c’è nessun destino che è già scritto. Vogliono far passare l’idea che tutto è già scritto. Non è così – afferma il leader dem -. Domenica ci saranno molte sorprese“. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

