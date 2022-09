Tu Si Que Vales concorrente cacciato: le accuse a Maria De Filippi (Di mercoledì 21 settembre 2022) La nuova edizione di Tu Si Que Vales è tornata in onda sabato 17 settembre con un enorme successo di pubblico. Tra le varie esibizioni, i telespettatori hanno assistito alla performance di Niente, nome d'arte di Francesco Ocelli. Classe 1972, nato a Roma ma di Bari, si è presentato sul palco cantando una canzone dal titolo Mutandine. Puntuale come le tasse, anche in questa stagione del varietà dei sabati autunnali di Canale 5 è arrivata una persona in grado di far perdere le staffe a Maria De Filippi e non solo. Il concorrente è stato cacciato da Tu Si Que Vales dopo che la conduttrice di Uomini e Donne ha sentenziato: "L'idea che una donna sia ridotta a delle mutandine, mi fa un po' impressione. Capisco la provocazione, ma queste provocazioni hanno un po' ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 21 settembre 2022) La nuova edizione di Tu Si Queè tornata in onda sabato 17 settembre con un enorme successo di pubblico. Tra le varie esibizioni, i telespettatori hanno assistito alla performance di Niente, nome d'arte di Francesco Ocelli. Classe 1972, nato a Roma ma di Bari, si è presentato sul palco cantando una canzone dal titolo Mutandine. Puntuale come le tasse, anche in questa stagione del varietà dei sabati autunnali di Canale 5 è arrivata una persona in grado di far perdere le staffe aDee non solo. Ilè statoda Tu Si Quedopo che la conduttrice di Uomini e Donne ha sentenziato: "L'idea che una donna sia ridotta a delle mutandine, mi fa un po' impressione. Capisco la provocazione, ma queste provocazioni hanno un po' ...

