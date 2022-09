TERESA MANNINO attrice e conduttrice siciliana a Udine il 23 febbraio 2023 (Di mercoledì 21 settembre 2022) attrice e conduttrice dalla capacità di improvvisazione spontanea e originale e dalla comicità graffiante, leggera, intelligente e sottile, la sicilianissima TERESA MANNINO torna a teatro con il nuovo spettacolo dal titolo “Il giaguaro mi guarda storto”. La nuova tournée teatrale dell’artista toccherà anche il Friuli Venezia Giulia e precisamente il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, il prossimo giovedì 23 febbraio 2023, con inizio alle 21.00. I biglietti per lo spettacolo, organizzato da Zenit srl e Scoppio Spettacoli, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Comune di Udine e Teatro Nuovo Giovanni da Udine, saranno in vendita sul circuito Ticketone a partire dalle 15.00 dimercoledì 21 settembre. Info e punti ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 21 settembre 2022)dalla capacità di improvvisazione spontanea e originale e dalla comicità graffiante, leggera, intelligente e sottile, la sicilianissimatorna a teatro con il nuovo spettacolo dal titolo “Il giaguaro mi guarda storto”. La nuova tournée teatrale dell’artista toccherà anche il Friuli Venezia Giulia e precisamente il Teatro Nuovo Giovanni da, il prossimo giovedì 23, con inizio alle 21.00. I biglietti per lo spettacolo, organizzato da Zenit srl e Scoppio Spettacoli, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Comune die Teatro Nuovo Giovanni da, saranno in vendita sul circuito Ticketone a partire dalle 15.00 dimercoledì 21 settembre. Info e punti ...

infoitestero : Comici in Città: aperte le prevendite per lo spettacolo sassarese di Teresa Mannino - martina20047130 : La móllica? Teresa Mannino pensavo scherzasse invece mi sto a sentì male. ?????? #gfvip - la_borra : Teresa Mannino prega per noi - FChiusaroli : RT @PatriziaTenda: #colazione funny: Le mamme fanno i video ai loro bambini per avere dei ricordi. I papà li fanno sperando che i bambini s… - maybedesy : @LuciaGianquitto @slumphobia @stillclosedinme perché questa frase mi ricorda Teresa Mannino? -