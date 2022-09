Striscia la Notizia, Max Laudadio e il suo operatore presi a sprangate, calci e pugni a Varese: portati in ospedale (Di mercoledì 21 settembre 2022) calci, pugni e sprangate. Max Laudadio e la troupe di Striscia la Notizia sono stati aggrediti mentre stavano girando un secondo servizio, dopo quello andato in onda ad aprile, su un parcheggio di Varese che annullava i ticket pagati in contanti, alzando la sbarra a mano per intascarsi i soldi. Dalla trasmissione, che tornerà dal 27 settembre su Canale 5 per la 35esima edizione, hanno spiegato che lui ha avuto una prognosi di sette giorni mentre l’operatore, a cui hanno fratturato il naso, di 20 giorni. “Appena arrivato, la gestrice ha cominciato a insultarmi e minacciarmi“, ha raccontato Laudadio ricostruendo quanto accaduto.” Poi ha chiamato il fratello, che – ha spiegato ancora l’inviato di Striscia – senza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022). Maxe la troupe dilasono stati aggrediti mentre stavano girando un secondo servizio, dopo quello andato in onda ad aprile, su un parcheggio diche annullava i ticket pagati in contanti, alzando la sbarra a mano per intascarsi i soldi. Dalla trasmissione, che tornerà dal 27 settembre su Canale 5 per la 35esima edizione, hanno spiegato che lui ha avuto una prognosi di sette giorni mentre l’, a cui hanno fratturato il naso, di 20 giorni. “Appena arrivato, la gestrice ha cominciato a insultarmi e minacciarmi“, ha raccontatoricostruendo quanto accaduto.” Poi ha chiamato il fratello, che – ha spiegato ancora l’inviato di– senza ...

