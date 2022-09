Soltanto per amore, su Netflix in streaming da oggi (Di mercoledì 21 settembre 2022) Soltanto per amore, la nuova serie originale brasiliana a tema musicale, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 21 settembre 2022 per tutti gli utenti. Soltanto per amore, la nuova serie originale brasiliana a tema musicale, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 21 settembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio. A Goiás, in Brasile, gli innamorati Deusa e Tadeu sognano una carriera nel mondo della musica e decidono di fondare un gruppo musicale chiamato Só se for por amor. Appena raggiungono il successo, però, Deusa riceve la proposta di una carriera da solista. Mentre intraprendono strade diverse, la relazione tra i due diventa difficile e la band si mette alla ricerca di una nuova voce. ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 settembre 2022)per, la nuova serie originale brasiliana a tema musicale, sbarca suina partire da21 settembre 2022 per tutti gli utenti.per, la nuova serie originale brasiliana a tema musicale, sbarca suina partire da21 settembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio. A Goiás, in Brasile, gli innamorati Deusa e Tadeu sognano una carriera nel mondo della musica e decidono di fondare un gruppo musicale chiamato Só se for por amor. Appena raggiungono il successo, però, Deusa riceve la proposta di una carriera da solista. Mentre intraprendono strade diverse, la relazione tra i due diventa difficile e la band si mette alla ricerca di una nuova voce. ...

