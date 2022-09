Signa: donna di 48 anni uccisa in casa. Indagano i carabinieri (Di mercoledì 21 settembre 2022) Aveva 48 anni ed è stata trovata cadavere in una casa di via Don Minzoni, vicino alla stazione di Signa (Firenze). Sul posto sono intervenuti i carabinieri con la scientifica L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 21 settembre 2022) Aveva 48ed è stata trovata cadavere in unadi via Don Minzoni, vicino alla stazione di(Firenze). Sul posto sono intervenuti icon la scientifica L'articolo proviene da Firenze Post.

