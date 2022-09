Russia, mobilitazione, in decreto Putin una clausola e' secretata (Di mercoledì 21 settembre 2022) E nella versione del decreto, che viene pubblicata sul sito della gazzetta ufficiale russa, si legge che questo articolo e' 'ad uso di servizio' (vedi foto). Non e' noto dunque quanto contenuto nel ... Leggi su askanews (Di mercoledì 21 settembre 2022) E nella versione del, che viene pubblicata sul sito della gazzetta ufficiale russa, si legge che questo articolo e' 'ad uso di servizio' (vedi foto). Non e' noto dunque quanto contenuto nel ...

