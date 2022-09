Revolut bucata e dati sottratti | circa 50 000 utenti colpiti ma la compagnia dichiara che il denaro è al sicuro

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Un risveglio da incubo per i possessori di, che nella giornata di ieri si sono visti coinvolti in una nuova – l’ennesima, purtroppo – bega legata ai loro. Il popolare servizio di home banking è stato protagonista di una fuga dia dir poco gigantesca, con oltre 50 mila: rubati più di 50 milasensibili – 21922 www.computermagazine.itUn attacco informatico da brividi avrebbe colpito la popolare home banking di. L’obbiettivo degli hacker? Le informazioni degliiscritti al servizio. L’azienda ha fatto sapere anzitutto che non si tratta di un attacco in grado di mettere a rischio i conti correnti, che restano ale “sottochiave”. Tuttavia, la falla non è da ...

La società ha informato l'Ispettorato statale per la protezione dei dati in Lituania, Paese in cui Revolut ha ottenuto la sua licenza bancaria, che 50.150 clienti sono stati colpiti dall'attacco.