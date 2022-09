Paolo Conte in concerto a Torino il 1° dicembre: la nuova data del tour (Di mercoledì 21 settembre 2022) Paolo Conte, 85 anni, in concerto: l’avvocato cantautore di Asti si esibirà al teatro Carlo Felice di Genova il 24 ottobre e all’Auditorium del Lingotto “G. Agnelli” a Torino il 1° dicembre (foto Federico Tardito) Paolo Conte, una volta nella vita, va ascoltato dal vivo. Dopo aver registrato il tutto esaurito nelle date del 2022 e a poche settimane dall’annuncio del live al teatro Carlo Felice di Genova del 24 ottobre, l’avvocato di Asti che con la sua musica ha stregato tutti, aggiunge una nuova data al tour: giovedì 1° dicembre 2022, presso l’Auditorium del Lingotto «G. Agnelli» a Torino. Il ricavato in beneficenza L’evento è promosso dal Rotary Club di Asti e l’importo andrà in ... Leggi su amica (Di mercoledì 21 settembre 2022), 85 anni, in: l’avvocato cantautore di Asti si esibirà al teatro Carlo Felice di Genova il 24 ottobre e all’Auditorium del Lingotto “G. Agnelli” ail 1°(foto Federico Tardito), una volta nella vita, va ascoltato dal vivo. Dopo aver registrato il tutto esaurito nelle date del 2022 e a poche settimane dall’annuncio del live al teatro Carlo Felice di Genova del 24 ottobre, l’avvocato di Asti che con la sua musica ha stregato tutti, aggiunge unaal: giovedì 1°2022, presso l’Auditorium del Lingotto «G. Agnelli» a. Il ricavato in beneficenza L’evento è promosso dal Rotary Club di Asti e l’importo andrà in ...

