Offerta due per uno: Ancelotti si prende Leao (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il futuro di Rafael Leao a Milano resta in discussione: dal rinnovo all’assalto del Real Madrid, ecco la super Offerta La sconfitta contro il Napoli è arrivata nonostante la buonissima… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il futuro di Rafaela Milano resta in discussione: dal rinnovo all’assalto del Real Madrid, ecco la superLa sconfitta contro il Napoli è arrivata nonostante la buonissima… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

santamm : Allegri non vede l'ora di essere esonerato per potersi fare due anni di 'sabbatico' con la panza piena. Durante i q… - Berta_SergiBS : @unafreturns In questi giorni si parlerà di buyout. I due mesi a Reggio sarebbero garantiti ma due di queste 3 squa… - toscana24_ : Concia, Lapi fonde due società chimiche. Nasce un’unica realtà da 22 milioni di euro di fatturato per allargare l’… - cerco_lavoro : Offerte Lavoro Parrucchiere: Si cerca parrucchiere/a. Ricerchiano due figure: una figura rifinita e una lavorante.… - GiuGat1987 : @JussSorrentino @bonucci_leo19 Se non ricordo male arrivò una grossa offerta del Manchester City, ma lui rifiutò pe… -