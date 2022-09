Neogenitori | la privazione del sonno non è una forma d’amore per nessuno

Leggi su tpi

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Le discussioni politiche di questi tempi pongono finalmente il focus su genitorialità e autodeterminazione. In alcune controversie si parla a buon mercato e a favor di consensi delle battaglie che si consumano dietro a questi temi, in altre si mettono in campo delle reali misure di supporto. Nel caso della genitorialità, le urgenze sono chiare: strumenti di conciliazione, congedi paritari e welfare. Noi genitori abbiamo bisogno di lavorare e autodeterminarci, mentre i nostri figli socializzano e si emancipano in luoghi sicuri. Questo scenario che vede il raggiungimento di un vero sostegno e incentivo alla genitorialità rivela ancora qualcosa di drammaticamente stridente. Si tratta della concezione collettiva della genitorialità. Nello specifico, dello stento che le è comunemente associato. La pericolosa associazione del sacrificio e amore sembra destinata a perdurare soprattutto in ...