Manuel Vallicella | I Motivi Del Terribile Gesto!

Leggi su gossipnews.tv

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Il suicidio diha scosso il modo di Uomini e donne e non solo. L’ex tronista si è tolto la vita poche ore fa a soli 35 anni. Sconvolti anche gli amici del giovane, che non riescono ancora a capacitarsi di ciò che è successo. Uno di loro, ha cercato di analizzare quelli che potrebbero essere iche hanno spintoal suicidio. Ecco cosa ha raccontato!si è suicidato: Uomini e donne sotto shock La notizia della morte dell’ex tronistaa soli 35 anni, ha sconvolto tutti. In rete, in queste ultime ore, non si parla d’altro ed anche il suo profilo Instagram è stato inondato da commenti di fan e telespettatori che vogliono ricordarlo. Ricordiamo che l’annuncio della sua morte è stato dato nella ...