Manifestazioni e repressione: cosa sta succedendo in Iran? (Di mercoledì 21 settembre 2022) Lacrimogeni e spari sulla folla, ma sempre più persone scendono in piazza a manifestare. A far partire le proteste è stata la morte di Mahsa Amini, la 22enne arrestata dalla polizia morale perché non indossava correttamente il velo e morta dopo tre giorni di coma per i maltrattamenti subiti

