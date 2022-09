L'imbarazzo di Romano La Russa (FdI), ripreso mentre fa il saluto romano (ma poi lo nasconde) (Di mercoledì 21 settembre 2022) L'occasione era il funerale di Alberto Stabilini, ex militante del Fronte della gioventù. Il giorno era lunedì scorso. Durante la celebrazione, una telecamera riprende un gruppo di persone che fa il saluto romano. Succede tre volte. Tra di loro c'è anche romano La Russa – non Ignazio, suo fratello maggiore e ben più conosciuto –, che, scoperto in mezzo ai partecipanti del rituale fascista, è sempre più imbarazzato: il primo saluto lo fa deciso, con il braccio in alto, il secondo è più impacciato, e il braccio teso di ferma all'altezza del fianco, il terzo saluto quasi non esiste, con La Russa che cerca di nascondere la mano, come a farla scomparire. romano la ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 21 settembre 2022) L'occasione era il funerale di Alberto Stabilini, ex militante del Fronte della gioventù. Il giorno era lunedì scorso. Durante la celebrazione, una telecamera riprende un gruppo di persone che fa il. Succede tre volte. Tra di loro c'è ancheLa– non Ignazio, suo fratello maggiore e ben più conosciuto –, che, scoperto in mezzo ai partecipanti del rituale fascista, è sempre più imbarazzato: il primolo fa deciso, con il braccio in alto, il secondo è più impacciato, e il braccio teso di ferma all'altezza del fianco, il terzoquasi non esiste, con Lache cerca dire la mano, come a farla scomparire.la ...

