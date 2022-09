Iron Man: il gioco è in sviluppo presso i Motive Studio (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tra i supereroi Marvel più apprezzati e conosciuti, anche grazie agli Avengers, c’è di sicuro Iron Man le cui gesta diventeranno un videogioco firmato dai Motive Studio Dopo mesi e mesi di voci che circolavano nell’ambiente, la Electronic Arts ha finalmente confermato i sospetti e le speranze di tutti i fan Marvel e non solo. Il “genio, miliardario, playboy, filantropo” (cit.) Tony Stark, altresì meglio noto come Iron Man, adesso può vantare un videogioco in fase di sviluppo presso i Motive Studio. Ma cerchiamo di andare avanti con un po’ di calma. Iron Man: Tony Stark sì, ma non solo A quanto pare il titolo in questione dedicato al mitico Tony Stark sarà un gioco di azione ed ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tra i supereroi Marvel più apprezzati e conosciuti, anche grazie agli Avengers, c’è di sicuroMan le cui gesta diventeranno un videofirmato daiDopo mesi e mesi di voci che circolavano nell’ambiente, la Electronic Arts ha finalmente confermato i sospetti e le speranze di tutti i fan Marvel e non solo. Il “genio, miliardario, playboy, filantropo” (cit.) Tony Stark, altresì meglio noto comeMan, adesso può vantare un videoin fase di. Ma cerchiamo di andare avanti con un po’ di calma.Man: Tony Stark sì, ma non solo A quanto pare il titolo in questione dedicato al mitico Tony Stark sarà undi azione ed ...

