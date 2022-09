Insulti social a Benjamin Galli, la sorella contro i troll: “Rispettate nostro dolore” (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – Condoglianze alla famiglia, “onore all’eroe”, ma anche bandiere russe e tantissimi Insulti “al mercenario pagato per uccidere”: la notizia della morte di Benjamin Giorgio Galli, il foreign fighter italo-olandese ucciso mentre combatteva con la Legione straniera ucraina contro i russi, in un giorno ha generato centinaia di commenti sulla pagina Facebook del 27enne. Lunghe discussioni – con posizioni ‘pacifiste’ per la “vittima della propaganda di merda della Nato”, commenti a ripetizione lasciati da troll filo-russi e messaggi di cordoglio scritti in ucraino – a cui ha voluto prendere parte anche la famiglia Galli. “Se mi irrita che scrivano cazzate su mio fratello, non posso neanche rispondere?”, scrive la sorella di Benjamin, Anna ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – Condoglianze alla famiglia, “onore all’eroe”, ma anche bandiere russe e tantissimi“al mercenario pagato per uccidere”: la notizia della morte diGiorgio, il foreign fighter italo-olandese ucciso mentre combatteva con la Legione straniera ucrainai russi, in un giorno ha generato centinaia di commenti sulla pagina Facebook del 27enne. Lunghe discussioni – con posizioni ‘pacifiste’ per la “vittima della propaganda di merda della Nato”, commenti a ripetizione lasciati dafilo-russi e messaggi di cordoglio scritti in ucraino – a cui ha voluto prendere parte anche la famiglia. “Se mi irrita che scrivano cazzate su mio fratello, non posso neanche rispondere?”, scrive ladi, Anna ...

