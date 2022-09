Il programma su ambiente e green economy di M5S e Terzo Polo (Di mercoledì 21 settembre 2022) A pochi giorni dalle elezioni politiche in Italia del 25 settembre, ci troviamo ad assistere a una campagna elettorale molto differente dalle ultime. Non solo per la date inedita del voto, che per la prima volta si terrà in autunno, ma anche per i nuovi temi e argomenti su cui si sta concentrando il dibattito. Tra tutti spiccano la guerra in Ucraina (con gli ultimi importanti aggiornamenti che vedono la Russia perdere terreno), la crisi energetica, con il conseguente caro-bollette, e, infine, la questione ambientale. Quest’ultima, con particolare riferimento al cambiamento climatico, sta avendo una centralità trasversale nelle diverse forze politiche che si contenderanno la vittoria alle urne. Tuttavia, nonostante i vari leader politici citino spesso ambiente e green economy nei loro discorsi pubblici, tali temi sono trattati in ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 settembre 2022) A pochi giorni dalle elezioni politiche in Italia del 25 settembre, ci troviamo ad assistere a una campagna elettorale molto differente dalle ultime. Non solo per la date inedita del voto, che per la prima volta si terrà in autunno, ma anche per i nuovi temi e argomenti su cui si sta concentrando il dibattito. Tra tutti spiccano la guerra in Ucraina (con gli ultimi importanti aggiornamenti che vedono la Russia perdere terreno), la crisi energetica, con il conseguente caro-bollette, e, infine, la questione ambientale. Quest’ultima, con particolare riferimento al cambiamento climatico, sta avendo una centralità trasversale nelle diverse forze politiche che si contenderanno la vittoria alle urne. Tuttavia, nonostante i vari leader politici citino spessonei loro discorsi pubblici, tali temi sono trattati in ...

aasiciliano : Il PD dice che il suo programma privilegia l'ambiente e la spesa pubblica oculata. Spieghi come mai in calabria l'A… - paolo_r_2012 : RT @senzasinistra: @LaPaola110 @GabbianiItalia1 @paolo_r_2012 Forse ha scritto qualche idea sul programma ma per me vale ciò’che Conte e M5… - senzasinistra : @LaPaola110 @GabbianiItalia1 @paolo_r_2012 Forse ha scritto qualche idea sul programma ma per me vale ciò’che Conte… - PPed72 : RT @tico_palabra: Votare Alleanza Verdi e Sinistra vuol dire: - assicurare la presenza di una forza di #Sinistra in Parlamento - eleggere… - ayumupyun : RT @morleysoul: L'alleanza verdi sinistra che nel programma elettorale, oltre che parlare di donne, di parità di genere, di diritti lgbtq+,… -