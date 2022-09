“I colori della Vittoria”: a Trento con la collezione di Federico Enrichetti (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il 17 settembre, a Trento, nella splendida location del Palazzo delle Albere, si è inaugurata la mostra ”I colori della Vittoria”, una sorta di pre Festival dello Sport che partirà invece il 22 sino al 25 settembre. La mostra consentirà agli sportivi innamorati del calcio di poter osservare da vicino una parte della vastissima collezione di Federico Enrichetti, un amico de GliEroidelCalcio (Vedi qui la puntata in cui lo abbiamo avuto ospite). Noi lo abbiamo raggiunto e abbiamo chiesto di raccontarci che tipo di Mostra sarà … Federico, la tua collezione sappiamo essere vastissima, l’ultima volta che ci siamo sentiti ne avevi oltre 8.000, non le avrai portate tutte … “No, no … tranquilli …” (ride) … “sono solo ... Leggi su glieroidelcalcio (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il 17 settembre, a, nella splendida location del Palazzo delle Albere, si è inaugurata la mostra ”I”, una sorta di pre Festival dello Sport che partirà invece il 22 sino al 25 settembre. La mostra consentirà agli sportivi innamorati del calcio di poter osservare da vicino una partevastissimadi, un amico de GliEroidelCalcio (Vedi qui la puntata in cui lo abbiamo avuto ospite). Noi lo abbiamo raggiunto e abbiamo chiesto di raccontarci che tipo di Mostra sarà …, la tuasappiamo essere vastissima, l’ultima volta che ci siamo sentiti ne avevi oltre 8.000, non le avrai portate tutte … “No, no … tranquilli …” (ride) … “sono solo ...

