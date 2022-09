Ecco come impostare un nuovo sfondo 3D con iOS 16 su iPhone (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’ultimo aggiornamento di Apple per i suoi dispositivi è stato fenomenale. Abbiamo assistito al lancio di nuove funzionalità che non hanno fatto altro che migliorare di molto ogni singolo device, permettendoci di far uso di diverse impostazioni tutte quante notevoli. come se non bastasse hanno pensato persino di correggere delle opzioni in modo tale da non lasciare nulla al caso, e ci sono riusciti: ora gli utenti potranno godere di una nuova esperienza d’uso. Però dovete sapere che sia possibile inserire anche gli sfondi 3D; come? Ci vorranno pochi secondi per impostare uno sfondo 3D, quindi tentare di metterlo qualora ci piacesse l’idea non sarebbe male – Computermagazine.itGli update della Mela sono molto importanti; servono a migliorare o dispositivi di cui facciamo uso ogni giorno, ragione per la quale non devono ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’ultimo aggiornamento di Apple per i suoi dispositivi è stato fenomenale. Abbiamo assistito al lancio di nuove funzionalità che non hanno fatto altro che migliorare di molto ogni singolo device, permettendoci di far uso di diverse impostazioni tutte quante notevoli.se non bastasse hanno pensato persino di correggere delle opzioni in modo tale da non lasciare nulla al caso, e ci sono riusciti: ora gli utenti potranno godere di una nuova esperienza d’uso. Però dovete sapere che sia possibile inserire anche gli sfondi 3D;? Ci vorranno pochi secondi peruno3D, quindi tentare di metterlo qualora ci piacesse l’idea non sarebbe male – Computermagazine.itGli update della Mela sono molto importanti; servono a migliorare o dispositivi di cui facciamo uso ogni giorno, ragione per la quale non devono ...

raffaellapaita : Ecco la differenza tra noi e loro. Non faremo mai strumentalizzazione di una vicenda così dolorosa ai fini elettora… - Marcozanni86 : Quindi per #Letta le ingerenze tedesche vanno bene. Ecco che si rivelano, come sempre, i veri nemici dell'interesse… - marcocappato : In attesa dell’ esito del nostro ricorso sulla firma digitale, ecco “Libertà di voto”: la piattaforma per sapere ch… - ORIC05190716 : @SecolodItalia1 Ecco un'altra clamorosa scemenza. Anche una donna può essere misogena, come un nero o perfino un eb… - Moonlightshad1 : @donnadimezzo Sono ignoranti come la merda, ecco perché si riducono a fare i pretoriani del potere. Ieri ho citato… -