Covid, il report settimanale: lieve incremento dei casi, stabili i ricoveri (Di mercoledì 21 settembre 2022) Nuovo report settimanale sulla situazione del Covid nella Bergamasca con un’analisi dei dati dal 14 al 20 settembre, elaborata da Alberto Zucchi, Elvira Beato, Roberta Ciampichini e Giacomo Crotti del Servizio Epidemiologico di Ats Bergamo. In sintesi si nota un ulteriore lieve incremento dei casi incidenti, un lieve incremento dell’indice di replicazione diagnostica (RDt) e una stabilità dei ricoveri ordinari e lieve decrescita dei ricoveri in Terapia intensiva. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 21 settembre 2022) Nuovosulla situazione delnella Bergamasca con un’analisi dei dati dal 14 al 20 settembre, elaborata da Alberto Zucchi, Elvira Beato, Roberta Ciampichini e Giacomo Crotti del Servizio Epidemiologico di Ats Bergamo. In sintesi si nota un ulterioredeiincidenti, undell’indice di replicazione diagnostica (RDt) e unatà deiordinari edecrescita deiin Terapia intensiva.

reportrai3 : L’imprenditore salentino Roberto De Santis è finito agli arresti domiciliari per ipotesi di corruzione. Secondo la… - gmigliore_md : RT @Fiaso_it: ??Su @24OreSanita, il report degli #Ospedalisentinella #Fiaso, che registra un calo dei ricoveri del 3,3%. In ospedale 83% di… - Fiaso_it : ??Su @24OreSanita, il report degli #Ospedalisentinella #Fiaso, che registra un calo dei ricoveri del 3,3%. In ospeda… - gattocattivo1 : @gredblue @Florian98168458 Devi scorrere fino a 'Florida covid-19 data' e cliccare'Read the report' - rosmau2003 : @baldelma @ilClito_Ride @Cartabellotta @ladyonorato -