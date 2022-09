Caressa: «Il Napoli di De Laurentiis è un’azienda con una visione a lungo termine. Questa la sua forza» (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il giornalista di Sky Fabio Caressa è intervenuto all’evento Sisal Tipster a Milano. L’obiettivo una discussione sia sulle squadre che sui singoli calciatori. Nel secondo caso, vengono analizzati dal noto telecronista dati e statistiche per verificare l’incisività del giocatore nelle partite. Uno dei più incisivi di questo inizio di stagione – manco a dirlo – è Kvara. «Il 30% dei tiri in porta del Napoli portano la firma di Khvicha Kvaratskhelia. È un dato significativo». Caressa si è espresso anche sulla gestione De Laurentiis. Le sue parole, riportate da Tmw: «Se De Laurentiis ha avuto ragione sulle scelte fatte in estate? Si è circondato di grandi dirigenti, come Giuntoli. La sua è una azienda che ha una visione. La forza del Napoli di De ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il giornalista di Sky Fabioè intervenuto all’evento Sisal Tipster a Milano. L’obiettivo una discussione sia sulle squadre che sui singoli calciatori. Nel secondo caso, vengono analizzati dal noto telecronista dati e statistiche per verificare l’incisività del giocatore nelle partite. Uno dei più incisivi di questo inizio di stagione – manco a dirlo – è Kvara. «Il 30% dei tiri in porta delportano la firma di Khvicha Kvaratskhelia. È un dato significativo».si è espresso anche sulla gestione De. Le sue parole, riportate da Tmw: «Se Deha avuto ragione sulle scelte fatte in estate? Si è circondato di grandi dirigenti, come Giuntoli. La sua è una azienda che ha una. Ladeldi De ...

