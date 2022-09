Calcio | Pjanic | ' non ha senso esonerare Allegri | lui sa come uscire da questa crisi'

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. - (Adnkronos) - "Adesso non hacambiare allenatore, le somme si tirano a fine stagione. La squadra può ria ribaltare tutto, ma si devono mettere tutti in discussione". Così l'ex centrocampista della Juventus Miralemin merito al delicato momento della squadra bianconera, senza vittorie dalla fine di agosto. "Ora serve compattezza tra club, allenatore, squadra e tifosi -aggiunge a 'Tuttosport' il 32enne bosniaco, che ora gioca negli Emirati Arabi, nello Sharjah-. Nessuno può essere soddisfatto, a partire dai calciatori. Ma anchee il suo staff staranno facendo delle riflessioni per svoltare. Il campionato è equilibrato, può succedere ancora di tutto. Fidatevi di me,sasi esce da queste". "Le assenze di ...

Miralem Pjanic torna a parlare di calcio italiano e del possibile ritorno in Serie A: sentenza anche su Massimiliano Allegri. Una nuova avventura negli Emirati Arabi è iniziata per Miralem Pjanic. Nel campionato è tutto sul filo. Ogni cosa si può ribaltare in fretta e sono convinto che la Juventus può ancora vincere. "E' un periodo no, come ne ho passati anche io quando ero li. Ma fidatevi di me: se ne esce e si può ancora vincere perché restano molte partite."