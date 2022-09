Calcio: Morata 'Mai avuto problemi con Simeone, rapporto fenomenale' (Di mercoledì 21 settembre 2022) "Non so dove siano uscite le voci su una cattiva relazione fra di noi" MADRID (SPAGNA) - "Non ho mai avuto alcun problema con Simeone, a volte ci scherziamo su questa cosa: il mio rapporto con lui è ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 21 settembre 2022) "Non so dove siano uscite le voci su una cattiva relazione fra di noi" MADRID (SPAGNA) - "Non ho maialcun problema con, a volte ci scherziamo su questa cosa: il miocon lui è ...

sportface2016 : #AtleticoMadrid, #Morata: 'Il mio rapporto con #Simeone è ottimo, mai avuto problemi' - luca_moltisanti : @pazzamentejuve La Serbia perché ha molti giocatori di serie A, perciò è un pò come se rappresentasse il calcio ita… - ArmandoAreniell : Inter: in attacco idea Alvaro Morata nel 2023. La Juventus penserebbe a Milinkovic-Savic - BabbaiFabry : RT @fattoquotidiano: Dani Alves, Cr7, Morata, Di Maria, quattro fuoriclasse e un campione (Morata) di cui si può dire tutto ma non che non… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Dani Alves, Cr7, Morata, Di Maria, quattro fuoriclasse e un campione (Morata) di cui si può dire tutto ma non che non… -