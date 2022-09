Biden: “Una guerra nucleare non dovrebbe mai essere combattuta. La Cina? non cerchiamo conflitti” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Nell’ambito degli interventi che stanno caratterizzando l’Assemblea Generale dell’Onu, prendendo la parola, come da previsioni il presidente statunitense Joe Biden è andato subito al ‘sodo’ attaccando: “Il presidente Putin ha fatto aperte minacce all’Europa, con un irresponsabile disprezzo degli impegni del regime di non proliferazione”. Biden: “La Russia ha violato senza vergogna i principi fondamentali della Carta dell’Onu” “Il mondo deve vedere questi atti oltraggiosi per quello che sono“, ha incalzato il numero uno della Casa Bianca, rimarcando che “L’invasione dell’Ucraina è una guerra scelta da un uomo, per essere molto chiari“, ha tenuto a sottolineare, “un membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha invaso un suo vicino, cercato di cancellare uno stato sovrano. La Russia ha violato senza vergogna i ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 settembre 2022) Nell’ambito degli interventi che stanno caratterizzando l’Assemblea Generale dell’Onu, prendendo la parola, come da previsioni il presidente statunitense Joeè andato subito al ‘sodo’ attaccando: “Il presidente Putin ha fatto aperte minacce all’Europa, con un irresponsabile disprezzo degli impegni del regime di non proliferazione”.: “La Russia ha violato senza vergogna i principi fondamentali della Carta dell’Onu” “Il mondo deve vedere questi atti oltraggiosi per quello che sono“, ha incalzato il numero uno della Casa Bianca, rimarcando che “L’invasione dell’Ucraina è unascelta da un uomo, permolto chiari“, ha tenuto a sottolineare, “un membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha invaso un suo vicino, cercato di cancellare uno stato sovrano. La Russia ha violato senza vergogna i ...

