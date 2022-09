Artemis 1, test ancora sospeso per perdita di idrogeno liquido. Cosa è successo (Di mercoledì 21 settembre 2022) La missione senza equipaggio diretta all'orbita lunare sembra slittare ancora. Una perdita analoga era successa anche lo scorso 3 ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) La missione senza equipaggio diretta all'orbita lunare sembra slittare. Unaanaloga era successa anche lo scorso 3 ...

