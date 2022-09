VIDEO | INFORTUNIO OSIMHEN | c’è la DATA DEL RIENTRO!

(Di martedì 20 settembre 2022) Decisivi Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone nelle ultime due gare di Serie A in cui hanno fatto le veci di Victor, fuori per. Il giovane attaccante italiano ha realizzato il gol dell’1-0 contro lo Spezia, mentre l’argentino, dopo aver coronato il sogno di segnare in Champions League, ha regalato la gioia dei tre punti contro il Milan ai tifosi domenica sera. I due nuovi acquisti del Napoli, quindi, non stanno facendo sentire la mancanza di Victorsul piano realizzativo. L’attaccante nigeriano, uscito contro il Liverpool al 41°, ha rimediato una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro, che lo costringe ad un’assenza di 30/40 giorni dal campo. L’edizione odierna di Tuttosport fornisce un aggiornamento circa la possibiledi rientro del numero 9 del Napoli. Secondo quanto ...

