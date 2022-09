Tutto è pronto in città per la settimana più attesa dell'anno. PS. Tanti quest'anno anche gli eventi aperti a tutti! (Di martedì 20 settembre 2022) Il finale della sfilata di Max Mara Autunno Inverno 2022 2023 (foto: Imaxtree). 210 appuntamenti in totale. 68 sfilate, di cui 61 fisiche e 7 digitali. E poi 104 presentazioni fisiche, 7 presentazioni su appuntamento e 30 eventi. Tutto è pronto per la Milano Fashion Week 2022 in programma dal 20 al 26 settembre. Ma questi non solo solo gli unici numeri degni di nota. Sono 6, per esempio, i marchi italiani che torneranno a sfilare nel capoluogo della moda italiano. Oltre ai grandi consueti grandi nomi in calendario, da Prada a Bottega Veneta, fino a Versace. E poi, sono previste tante novità per questa stagione. Grandi debutti, sfilate organizzate nei luoghi simbolo della città e persino défilé ed ... Leggi su amica (Di martedì 20 settembre 2022) Il finalea sfilata di Max Mara Autunno Inverno 2022 2023 (foto: Imaxtree). 210 appuntamenti in totale. 68 sfilate, di cui 61 fisiche e 7 digitali. E poi 104 presentazioni fisiche, 7 presentazioni su appuntamento e 30per la Milano Fashion Week 2022 in programma dal 20 al 26 settembre. Mai non solo solo gli unici numeri degni di nota. Sono 6, per esempio, i marchi italiani che tornera sfilare nel capoluogoa moda italiano. Oltre ai grandi consueti grandi nomi in calendario, da Prada a Bottega Veneta, fino a Versace. E poi, sono previste tante novità pera stagione. Grandi debutti, sfilate organizzate nei luoghi simboloe persino défilé ed ...

