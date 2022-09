“Sono di Mattia”. Alluvione Marche, ritrovate le scarpe del bimbo di 8 anni scomparso (Di martedì 20 settembre 2022) C’è grandissima apprensione e attesa per Mattia Luconi, il bimbo disperso nelle Marche dopo l’Alluvione che ha causato vittime, feriti e danni ovunque. Il piccolo, che ha 8 anni, non è ancora stato ritrovato dai soccorritori, ma adesso è stata fatta un’altra scoperta. Ricordiamo che nelle scorse ore era stato individuato lo zainetto portato da lui al momento della sparizione, dopo essere stato strappato via dalle braccia della madre in seguito alla violenta inondazione che ha distrutto tutto. La provincia di Ancona e l’Italia intera Sono col fiato sospeso per le sorti di Mattia Luconi. Il bimbo disperso nelle Marche in seguito alla violentissima Alluvione non è stato trovato, ma ciò che si sta ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 settembre 2022) C’è grandissima apprensione e attesa perLuconi, ildisperso nelledopo l’che ha causato vittime, feriti e dovunque. Il piccolo, che ha 8, non è ancora stato ritrovato dai soccorritori, ma adesso è stata fatta un’altra scoperta. Ricordiamo che nelle scorse ore era stato individuato lo zainetto portato da lui al momento della sparizione, dopo essere stato strappato via dalle braccia della madre in seguito alla violenta inondazione che ha distrutto tutto. La provincia di Ancona e l’Italia interacol fiato sospeso per le sorti diLuconi. Ildisperso nellein seguito alla violentissimanon è stato trovato, ma ciò che si sta ...

